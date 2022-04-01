Akif Beki: Ne Kıbrıs fatihliği ne de Öcalan’ı Türkiye’ye getirtmesi, Ecevit’i iktidarda tutmaya yetti

Ne Kıbrıs fatihliği ne de Öcalan’ı Türkiye’ye getirtmesi, Ecevit’i iktidarda tutmaya yetti.

Başbakan olarak girdiği 2002 seçimlerinde, ekonomik krize yenildi ve partisi Meclis’e giremedi, baraj altında kaldı.

Oysa Öcalan’ı çok değil, sadece 3 yıl önce yakalatıp getirtmişti.

Rusya-Ukrayna görüşmelerinin Türkiye’ye taşınması, iktidar medyasını coşturdu. Ne coşturması, bazılarını havalara uçurdu.

Tarafları barıştırırsa Erdoğan’ın önünde kimsenin duramayacağı, değil 6, 60 muhalefet lideri bir olup karşısına çıksa dahi kaybedecekleri balonlarını şişiren mi ararsınız…

Barış kahramanlığının seçime etkisine gelince, iktidarların kaderini geçim belirler. Örnek için başa dönüp ilk cümleye bakınız.

Akif Beki’nin yazısı