Akif Beki: Estirdiği iyimserlik havasına baksanıza

Risk puanı deyip geçmeyin. Ülkeye pahalıya patlıyor, hepimizin cebinden çıkıyor, hissetmemeniz imkansız.

Şimdi 500 puanlara doğru geriliyor. Bloomberg HT’ye göre, Altılı Masa’daki uzlaşmanın etkisi.

Gösterge ortada, doğru yolda ilerlediğimizi söylüyor. Bir de şunu; centilmenlik içinde yarışırlarsa iyi olan kazanır ama kimse kaybetmez.

Estirdiği iyimserlik havasına baksanıza; Halil İbrahim sofrasını bereketlendirmeye, demokratik yarışın adı bile yetiyor.

Değişim daha gelmeden, dolar borçlanmaya ödeyeceğimiz faizi yüzde 2 düşürdü, yüzde 8’e indirdi.

Demokrasi kazandığında ülke kazanıyor, hepimiz kazanıyoruz.

Abdülhak Hâmid’in deyişiyle, mağlup olanlar bile galip sayılır bu yolda.

Akif Beki’nin yazısı