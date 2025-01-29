Ahmet Türk'ün torununun öldüğü olayda altı şüpheliye gözaltı

DEM Partili Ahmet Türk’ün torunu Hüseyin Reber Türk’ün hayatını kaybettiği, iki kişinin de yaralandığı Mersin’deki silahlı kavgayla ilgili soruşturmada altı şüpheli gözaltına alındı.

Hüseyin Reber Türk. Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı / X

Olay, gece saatlerinde merkez Akdeniz ilçesi Müfide İlhan Mahallesi Turgut Özal Bulvarı D-400 karayolundaki Serbest Bölge Köprülü kavşağının altında meydana geldi.

İHA‘nın haberine göre bir mekandaki iki grup arasında tartışma çıktı. Mekan çıkışında birbirlerini takip eden iki gruptan dokuz kişi köprü altında silahla çatıştı.

Çıkan kavgada üç kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Hastanedeki müdahalelere rağmen yaralılardan 29 yaşındaki Hüseyin Rebber Türk hayatını kaybetti.

Polis olayla ilgili altı şüpheliyi gözaltına aldı, iki silah ele geçirdi.

Öte yandan olayda hayatını kaybeden Türk’ün, görevden alınarak yerine kayyım atanan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk’ün üvey torunu, geçmiş dönemlerde Mersin Akdeniz Belediye Başkanlığı yapan Mehmet Fazıl Türk’ün de yeğeni olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.