Ahmet Taşgetiren: Bir tarafta el zayıfladığında sörf politikası işlemez hale geliyor

Mesela Türkiye Suriye politikasını Amerika ile Rusya arasındaki stratejik gerilimlerin oluşturduğu dalgalar üzerinde sörf yapmaya dayandırmışsa, yani “bu iki küresel gücün rekabeti içinden kendi çıkarlarımı elde ederim” gibi bir yaklaşım söz konusu ise, her iki ülke nezdinde kredinizin yüksek gitmesi gerekiyor. Bir tarafta el zayıfladığında sörf politikası işlemez hale geliyor.

ABD Başkanı New York’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmediğinde bunun Erdoğan’ın sözlerine ve beden diline yansıyan etkisi de “ABD nezdinde itibar kaybı” tarzında ortaya çıktığında hemen peşinden gelen “Putin’le görüşme” olayı da yine Erdoğan’ın beden diline büyük bir başarı gibi yansıdığında, bunu Rusya’nın okumaması ve “elde bir” gibi değerlendirmemesi mümkün değil.

Ahmet Taşgetiren’in yazısı