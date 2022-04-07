Ahmet Taşgetiren: AK Parti ve ABD

Şimdiye bakıldığında “Biden’la iletişim” arzuları, AB’ye “sitemli” ilişkileri düzeltme çabaları, Ortadoğu ülkeleri ile “Arap Baharı” öncesine giden yaklaşımla ilişkileri onarma hamleleri…

Tüm bunlar, içerdeki iktidarın dışardaki ilişkilerle birebir alakalı olduğunun göstergesi. Ne denmişti, “Ergenekoncuları tasfiye için Amerika ve Gülen Cemaati ile birlikte hareket ettik.” Kimdi – kimlerdi bunu söyleyenler ve şimdi o vatandaşlar neredeler? Ak Parti’nin şimdilerde MHP ve Perincekgiller’le ilişkilerinin arkasındaki saikleri, siyasi denklemleri ve oyun kurucuları da ayrıca okumak gerekiyor.

Ahmet Taşgetiren’in yazısı