Ahmet Takan: Şimdi sıkı durun!

Biliyorsunuz, yasa teklifinin açıklandığı günden beri (Pazartesi) başka hiçbir konuya bakmadım. Turpun büyüğünün heybede olduğunu tahmin ediyordum. Anlayacağınız, Meclis’e sunulan teklif maddelerinde yazılmayanları arıyordum. Buldum mu? Evet, bulduğumu düşünüyorum.

Saray kaynaklarından edindiğim bilgiler göre, teklifin komisyon ve genel kurulda görüşülmesi aşamasında muhalefet ile arka kapı diplomasisi yürütülecek, sıkı pazarlıklar yürütülecek. Kaynağım, “Teklif üzerinde görüşmeler yapılırken muhalefetin istekleri doğrultusunda tavizler vermeye hazırız. Mesela, seçim barajının daha da aşağı düşürülmesi gibi“ dedi. Peki, verilecek tavizler karşılığında muhalefetten ne talep edilecek?.. Şimdi sıkı durun!.. “Tayyip Erdoğan’ın 3’ncü kez Cumhurbaşkanlığına aday olması konusunda tartışmaların ortadan kaldırılması ve bu konuda her türlü yasal düzenlemelerin yapılması.”

Bunula beraber, Erdoğan’dan “buyurun erken seçime” resti gelir mi?.. Yanıt; olasılıklar içinde… Tayyip Erdoğan’a “çık karşıma” resti çeken CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun geri dönüş yapamayacağını sanıyorum. O zaman, sarayın tavizleri ile yeni hal alacak seçim kanunu, bu kanunun -1 yıl engelinin aşılarak- uygulanması ve Tayyip Erdoğan’ın yeniden aday olması konusunda yapılması gereken anayasal değişikliklerin de kolayca Meclis’ten geçebileceği ortada. Dur bakalım ne olacak!..

Ahmet Takan’ın yazısı