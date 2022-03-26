Ahmet Takan: Sıcak ve yeni bir gelişme; biraz daha pişsin, kokusu yayılır

Siyasette, kimsenin bekleyip tahmin etmediği yerde sessiz sedasız gelişen sürprizler olur. Bazı anketlerde BTP’nin yüzde 1 civarında oya ulaştığını görüyorum. Bu nasıl oluyor bilemiyorum ama şu andaki veriler o yönde. Cumhur İttifakı’nın yeni önerileri kanunlaştığında bu oyun hiçbir önemi olmayacak. Yüzde 7 baraj yüzünden BTP’nin Meclis’e girmesi imkansız. Ancak, bu Cumhurbaşkanlığı seçimi için çok değerli bir oran… Millet İttifakı kulislerinden duyduğuma göre, BTP’nin de ileride yuvarlak masaya ve Millet İttifakı’na dahil edilmesi için harekete geçildi. Görüşmeler, şu anda nabız tutma seviyesinde yürütülüyor. BTP’nin genç Başkanı Hüseyin Baş bu teklife ne diyecek?.. Ve, yuvarlak masaya yedinci olmak için istekleri diğer paydaşlar tarafından kabul edilecek mi?.. Sıcak ve yeni bir gelişme… Aş biraz daha pişsin, kokusu yayılır, sonuçtan haberimiz olur diye düşünüyorum!..
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