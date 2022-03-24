Ahmet Takan: Saraydaki kaynağıma Soylu iddialarını sordum, ‘Berat bey’ dedi

Ankara kulisleri toz duman olmuştu… Saraydaki bir kaynağımla konuştum. Tayyip Erdoğan’ın Süleyman Soylu’yu görevden almak istediği şeklindeki iddiaları doğruladı, “Ama şu anda pek mümkün görünmüyor” dedi. “Ne oluyor o zaman” diye sorduğumda şu yanıtı aldım;

“Süleyman Soylu’nun görevden alınması için Berat Albayrak sürekli bastırıyor, Devlet Bahçeli’nin desteği yüzünden bu gerçekleşemiyor. Bu senin zaten bildiğin bir durum. Bakanlık içindeki ekipleri tasfiye edilip, pasifleştirilebilir önümüzdeki günlerde.”

“Berat Albayrak faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor o zaman” dediğimde saray kaynağım sözlerine şöyle devam etti;

“Bu ikinci adamlık mücadelesi. Berat bey, bundan vazgeçmiyor. ‘Tayyip beyden sonra ben varım’ diyor. ‘2023’den sonra da ben varım’ diyor.”

Kaynağım, Berat Albayrak’ın siyaset ve devlet içinde kurduğu sistemin değiştirilmemesi ve bozulmaması için sık sık Tayyip Erdoğan’ın birinci halkasındaki isimleri uyardığını ve “ayar verdiğini” söyledi.

Ahmet Takan’ın yazısı