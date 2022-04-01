Ahmet Takan: ‘Hepsi şüpheli ama listenin başına Rusya’yı koyarım’

Bilgilerine güvendiğim rütbeli bir asker dostum, dün, kendi sosyal gruplarında bir asker arkadaşının yaptığı paylaşımı bana gönderip dikkatimi çekti:

“Kendini akışa bırakmış bir deniz mayını 350 deniz mili yaklaşık 700 km kat etmesi en az 2 ay sürmesi gerekirken 700 km mesafeyi 1 haftada nasıl kat edip boğaza kadar geldi?”

Güvenilir askeri kaynaklardan bilgi almaya çalıştım. İddia hakkında şöyle bir değerlendirme yapıldı:

“Ukrayna’nın mayın dökme kabiliyeti olmadığını sanıyorum. Ama Karadeniz’e Rusya ve ABD, İngiliz Fransız güçleri mayın dökebilir. Nasıl? İlla gemiden dökmeniz gerekmiyor. Denizaltı ve uçaklarla da mayın dökülenler. Dolayısıyla, Batı ülkeleri pekala uçaklarla provokasyon yapacak kadar mayın dökebilirler. Karadeniz üstünde vızır vızır uçuyorlar. Önceden aldıkları ele geçirdikleri Rus menşeli mayınları kullanabilirler. Eğer serseri mayın sayıları artmaya başlar ve bunlar Türkiye’ye tehdit oluşturmaya başlarsa bu Rus-Türk işbirliğini de bozmaya yönelik demektir.

Yani herkesin mayın provokasyonu yapmak için bir gerekçesi var. Hepsi şüpheli. Ama olayın ortaya çıkış şekliyle su aşamada şüpheli listesinin başına Rusya’yı koyarım. Sonrasında ABD İngiltere falan…”

Ahmet Takan’ın yazısı