Ahmet Takan: Anladınız siz ne demek istediğimi…

Hdpyi kapatıp öyle seçime giderlerse,
Sonuç ne olur?..
“HDP kapanırsa, Kürt kökenli seçmenlerin oylarını nasıl alacaklar?.. Geri teper” dediğinizi duyar gibi oldum.. Sakın ha , algı yanılmalarının içinde kaybolup gitmeyin!.. Yapılan anketlerin değişmeyen gerçeklerinden biridir; ülkemizde kendisini ‘Kürt kökenli’ olarak tanımlayan yurttaşlarımızın yarısının oyu HDP’ye gider.
Şöyle, yüksek sesle fikir jimnastiği yapalım;
Seçime yakın, iktidar, af yasası ayağıyla, “20 sene üstü hapis yatanlar ve 70 yaşını dolduranlar”ın geri kalan cezalarını evde çekme şartıyla yasa çıkarsa…
“Edirne’deki İmralı’ya nasıl hesap verecek”i de unutmayın…
Anladınız siz ne demek istediğimi!..