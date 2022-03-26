Ahmet Gürsoy: AKP dibe vurmuyorsa temel nedeni bunlardır

Onlarca hatasına ve yanlışına rağmen, ekonominin yaptığı gibi iktidar neden kültür tarafından cezalandırılmıyor? Bunun nedeni bir değil birçok.

Birincisi, toplum, algıyı yöneten medyanın sıkı kuşatması altında. Toplumsal akıl, sağlıklı düşünemiyor. Medya bilerek topluma yardımcı olmuyor.

İkincisi, kültürün taşıyıcısı durumunda olan büyük kanaat önderleri, muhafazakârlığın gereğini yapmıyor.

Üçüncüsü, toplumun güven ekseninde önemli bir yere sahip olan dini ulemanın genel çoğunluğu, ideolojik ve ekonomik anlamda iktidara eklemleşmiş durumda. Kendisiyle çelişme pahasına direniyor.

Dördüncüsü, iktidar halen daha para havuzunu elinde tutuyor. Dağıtımını kendisi yapıyor.

Beşincisi, merkez sağı önceleyen güçlü bir merkez medya kurumu yok. Muhalefet kanallarının hemen tamamı sol içerik üretiyor. Orada toplumun genel kabul görmüş kahramanları, simge isimleri, sembolleri yok. Sol militanların abartılmış hikâyeleri ile çoğu genel kabulün dışında görülen siyasal azınlığın hâkim görüşleri var.

AKP dibe vurmuyorsa temel nedeni bu ve benzeri sebeplerdir.

Ahmet Gürsoy’un yazısı