AFAD yetkilisinden su isteyen depremzedeye: Parmağındaki yüzüğü sat

Depremin üstünden 23 gün geçti ama bölgedeki en temel ihtiyaçlarda hala eksiklikler var. Depremlerin merkez üstü Kahramanmaraş’ta temiz su bulamayan bir vatandaş, AFAD yetkilisinin ‘yardımların artık bittiğini’ belirterek, ‘ihtiyaçlarını karşılaması için yüzüğünü satmasını’ söylediğini anlattı.

Kahramanmaraş Belediye Meydanında kurulan yardım merkezinde yardım isteyen depremzede; ‘Su istiyorum sadece su, yetkililerden biri bana yüzüğünü sat diyor’ pic.twitter.com/RLMDG9OkEH — Ruşen Takva (@RusenTakva) March 1, 2023

Gazeteci Ruşen Takva’nın paylaştığı videoda depremzede şöyle konuştu: “‘Ne yaparsan yap kendi çarene bakacaksın’ diyorlar. Bir koli su istedim. ‘Benim evde çocuklarım var’ dedim. ‘Su yardımı yapılmıyor, bitti artık yardımlar’ diyor. ‘Param yok’ diyorum. Öbürü de gülüyor ‘Parmağında yüzük var. Niye bozdurup da kendi ihtiyacını almadın’ diyor. Önce adam etsinler sonra şu AFAD’ın başına oturtsunlar. Cahil cahil oraya oturtup da bizi rencide etmeye ne hakları var? Erzakları da kendilerinin olsun, yiyecekleri de kendilerinin olsun. Ben sadece su istiyorum.”

Vatandaş çadırını da kendi imkanlarıyla kurmuş: “Çadır bulamadım dört günlük bebeğimle 15 gün süründüm, 15 gün sonra kendi imkanlarımla bir çadır kurdum.”

O sırada bir yetkilinin, vatandaşın sorununu çözmek yerine olayı görüntüleyen gazeteciye “Çekme” dediği duyuluyor.

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