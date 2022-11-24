Adana’da kocası tarafından vurulan kadın öldü

Adana’nın merkez Seyhan ilçesinde kocası tarafından evinde pompalı tüfekle vurulan kadını hayatını kaybetti.

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Abdullah T. ile eşi Müzeyyen T. arasında Yeşilyurt Mahallesi’ndeki evlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma kavgaya dönüştü. Abdullah T, eşi Müzeyyen T’yi pompalı tüfekle vurup kaçtı.

Komşuların durumu bildirmesi üzerine adrese polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde üç çocuk annesi Müzeyyen T.’nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kadının cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, Abdullah T’yi yakalamak için çalışma başlattı.