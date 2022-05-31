Adana’da geliştirilen ‘Deren’ ve ‘Irmak’ta hasat zamanı: Nohut, kuru fasulye gibi tüketilebiliyor

Adana’da Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen iki kuru bezelye çeşidinin hasadı yapıldı.

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İl Tarım ve Orman Müdürlüğü içerdiği yüksek düzeydeki proteinle yeşil sebze olarak sofralarda yer alan bezelyeden iki kuru çeşit geliştirildiğini açıkladı.

Açıklamaya göre ‘Irmak’ ve ‘Deren’ adı verilen kuru bezelyeler, nohut, kuru fasulye gibi tüketilebiliyor.

Karaisalı ilçesi Demirçit Mahallesi’nde Sedat Gök’ün yaklaşık 8 dekarlık tarlasına ekilen kuru bezelyelerin hasadı yapıldı.

İşçilerin elle topraktan çekip üç-dört gün tarlada kuruttuğu bezelyelerin patozla dane ve sap kısmı ayrıştırıldı.

Saklama süresi uzun

Kuru bezelyelerin saklama süresinin uzun olması ve yüksek getirisiyle üreticinin tercih edeceği ürünler arasında olması öngörülüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karaisalı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli ve deneme ekimi sorumlusu Neşet Gültekin, kuru bezelyenin pek çok yerde kullanılacağını düşündüklerini ifade etti.

Üretici Gök de kuru bezelyeden memnun kaldığını belirterek şöyle devam etti: “Başka çiftçilere de önereceğim. Yeşil bezelyeyi çok düşük fiyata veriyorduk. Kuru bezelyenin proteini yüksek olduğu gibi fiyatı da yüksek. Saklama süresi de çok uzun. Buğday, nohut gibi ambarda uzun süre depolayabiliriz.”