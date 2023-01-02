Açık havada konser ve festivallere düzenleme: Peş peşe beş gün sınırı

Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği’nde yapılan düzenleme kapsamında, geçici süre ve sınırlı zamanda yapılan konser, festival gibi açık hava faaliyetleri 10.00-01.00 saatleri arasında, peş peşe en fazla beş gün düzenlenebilecek.

Açık havada konser ve festivallere peş peşe beş gün sınırı getirildi

AA’nın aktardığına göre 30 Kasım 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği’ kapsamında çevresel gürültünün kontrolü ve yönetimine ilişkin uygulamalar belirlenerek müzik yayını yapan iş yerleri ve deniz araçlarına yönelik güncelleme yapıldı.

Buna göre, müzik yayını yapan iş yerleri ve deniz araçları için varsa iş yeri açma ve çalışma ruhsatı, turizm işletme belgesi, vergi levhası örnekleri, imza sirküsü veya vekaletname ile akustik rapor gibi bilgiler ve müzik yayın izni başvuru dilekçesi il müdürlüğüne teslim edilecek. Gerekmesi halinde ilave gürültü kontrol tedbirlerinin alınacağı konusundaki taahhütnamenin de il müdürlüğüne teslim edilmesi gerekecek.

Bakanlıktan yeterlik belgesi almış firmalar tarafından basılı ve elektronik ortamda hazırlanan akustik raporun bir nüshası, denetimlerde ibraz edilmek üzere iş yerlerinde ve deniz araçlarında muhafaza edilecek ve Bakanlıkça belirlenen web uygulamasına yüklenecek.

İzin belgesinin geçerlilik süresi üç yıl olacak

Müzik yayın izin belgesinin geçerlilik süresi ise üç yıl olacak. Bu sürenin sona ermesinden en az altı ay önce müzik yayın izninin yenilenmesi için başvuru yapılması gerekecek.

Müzik yayın iznine tabi olmayan kuaför, market, kahvehane, spor salonu, pastane gibi iş yerleri, çevresel gürültü oluşturmayacak şekilde faaliyetlerini sürdürebilecek. Aynı takvim yılı içinde üç defa yönetmelik hükümlerinin ihlalinin tespiti halinde, il müdürlüğünce müzik yayın izni iptal edilecek, bu iş yerleri ve deniz araçları, ancak iki takvim yılından sonra müzik yayın izni için başvuruda bulunabilecek.

Açık hava etkinliklerine beş gün sınırı

Açık havada, geçici süre ve sınırlı zamanda yapılan konser, festival gibi açık hava faaliyetleri de 10.00- 01.00 saatleri arasında, müzik yayını yapan iş yerleri için getirilen sınır değerleri sağlayacak şekilde, en fazla peş peşe beş gün düzenlenebilecek. Bu sürelerin aşılması durumunda müzik yayını yapan iş yerleri için getirilen hükümlere tabi olunacak.

Bu tür etkinlikler için yıllık azami etkinlik sayıları, bu etkinliklere izin verilen alanlara ilişkin stratejik gürültü haritaları dikkate alınarak, il mahalli çevre kurulunda şikayete konu olmayacak şekilde belirlenecek.