Abdurrahman Yıldırım: 2023’e girerken sanayide beklentiler

İstanbul Sanayi Odası (İSO) aralık ayı meclis toplantısında “2022’yi Geride Bırakırken Dünyada ve Türkiye’de Ekonomik Görünüm, Sanayimiz Adına 2023’ten Beklentiler” ele alındı.

Konuşmalardan edindiğim izlenim dünya ekonomisinin bir dönüşüm içine girdiği, rekabetin daha farklı alanlara kaydığı ve sertleşeceği yönünde. Türkiye ekonomisine yönelik dışarısının destekleyici olmaktan ziyade ciddi riskleri barındırdığı düşünülüyor. Bu risklerin en günceli olarak ihracat pazarlarındaki daralmanın ihracat yoluyla Türkiye’yi etkilemesi görülüyor.

Abdurrahman Yıldırım’ın yazısı