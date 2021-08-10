ABD’nin en büyük sinema zinciri AMC, Bitcoin ile ödeme kabul edecek

Bitcoin ile ödeme sinema salonlarına taşınıyor. ABD’nin en büyük sinema şirketlerinden American Movie Classics (AMC), Bitcoin ile bilet satışı yapılacağını açıkladı.

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AMC CEO’su Adam Aron, ABD’de bulunan 593 salonda Google Pay ve Apple Pay’in yanısıra kripto para birimleriyle de bilet satışı yapılacağını duyurdu.

Ancak satış için teknik altyapının tamamlanması yıl sonunu bulabilir.

AMC böylece, Bitcoin kabul eden ilk sinema zinciri olacak. AMC’nin bu adımı pandemi nedeniyle sinema salonlarına gidemeyen izleyicileri geri dönmeye teşvik etmek için attığı belirtiliyor.

Bitcoin fiyatları ise son haftalarda hayli hareketli. Geçen ay 30 bin doların altına inen Bitcoin, dün 46 bin doları aştıktan sonra bugün 45 bin 500 dolar bölgesine indi.