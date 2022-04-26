ABD’de kalp krizini önlemek için artık aspirin tavsiye edilmiyor

ABD’de bağımsız bir sağlık kuruluşu, kalp krizini önlemek için günde bir defa aspirin almayı artık önermediğini açıkladı.
‘ABD Önleyici Görev Gücü (USPSTF)‘ isimli sağlık kuruluşu, yeni araştırmasında aspirinin faydalarının risklerinden daha ağır basmadığı sonucuna ulaştı.
USPSTF’nin rehber kitapçığında, 40 ila 59 yaş aralığındakilerin sadece yüksek kardiyovasküler hastalık riski varsa doktora danışarak aspirin almaları gerektiği, 75 yaşından sonra aspirine devam etmeninse çok az yararı olduğu ifade edildi.
Sağlık kuruluşu, 2016’da kalp hastalığı riski taşıyan 50’li yaş grubundakilere hem kardiyovasküler hastalıkları hem de kolon kanserini önlemek için bebek aspirini almalarını tavsiye etmişti.
ABD’de kalp krizi ve felç, ölüm nedenleri arasında ilk dörtte yer alıyor.
Araştırma: Aspirin kanserden ölümleri yüzde 20 azaltabilir