ABD’nin Virginia eyaletine bağlı Newport News kentindeki bir okulda öğretmenini tabancayla vurarak yaralayan altı yaşındaki çocuk gözaltına alındı.

ABD’de altı yaşındaki çocuk, tartıştığı öğretmenini silahla vurdu (CNN)

Newport News Polis Departmanı’ndan yapılan açıklamada, olayın Richneck İlkokulu’nda yaşandığı, hastaneye kaldırılan öğretmenin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Polis, olayda çocuğun tabanca kullandığını belirtirken, silahı nasıl elde ettiği henüz bilinmiyor.

Yerel medyada yer alan haberlerde ise vurulan öğretmenin 30’lu yaşlarda bir kadın olduğu kaydedildi.

CNN’in aktardığına göre Polis Şefi Steve Drew, öğrencinin öğretmenini ‘kazara’ vurmadığını; yaşadığı tartışma sırasında ona ateş ettiğini söyledi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. ​​​​​​​​