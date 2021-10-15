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Yaramazlara biraz batar!

Abbas Güçlü: Dünyanın hiçbir yerinde böylesi oranlarla karşılaşmanız mümkün değil

Açık öğretim, zamanında okuma şansını kaçırmış yetişkinler için bir alternatif olarak doğdu ama pek çok konuda olduğu gibi bu işin de suyunu çıkarttık.

Önce üniversite adayları, şimdi de artan bir şekilde lise adayları ve lise öğrencileri açık öğretime kayıyor. Sayıları inanılmaz boyutlara geldi. Dünyanın hiçbir yerinde böylesi oranlarla karşılaşmanız mümkün değil.


Devlet, zorunlu eğitim çağındaki ortaokul mezunlarını seçeneksiz bırakıp açık liseye yönlendirirken, dershaneler de “Gelin biz sizi üniversiteye daha iyi hazırlarız” diyerek en iyi liselerdeki öğrencileri bile açık liseye yönlendiriyor!

Uzaktan eğitimde ise durum daha da vahim!

Abbas Güçlü’nün yazısı

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