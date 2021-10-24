Abbas Güçlü: Boş kontenjana harcanan parayla istihdam olanağı sağlayabilirdik

Üniversite 2. Ek Yerleştirme sonuçları açıklandı. Kayıtlar, 26 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek.

Peki, ne kadar boş kontenjan kaldı?

Bu kontenjanlar neden dolmadı?

Kalan boş kontenjanlar ne olacak?

Daha da önemlisi böylesine büyük kaynak israfının sorumlusu kim?

Şişirilmiş kontenjan gönderen üniversiteler mi, bunu gözü kapalı onaylayan YÖK mü, yaptığı işin hakkını zerre kadar veremeyen ÖSYM mi yoksa tüm olup bitenleri uzaktan izleyen diğer kurumlar mı?

Her bir boş kontenjan için harcanan parayla, her bir gencimize istihdam olanağı sağlayabilirdik.

Yüz binlerce boş kontenjan demek, yüz binlerce iş ise buna neden kafa yormuyoruz?

Abbas Güçlü’nün yazısı