72 saat sonra kurtuluş: Beş yaşındaki Hazal su içmek için bekledi

Hatay’da yıkılan bir apartmanın enkazından 72 saat sonra, beş yaşındaki Hazal’ın da aralarında bulunduğu dört kişi sağ çıkarıldı.

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Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde binlerce bina yerle bir oldu.

Depremin dördüncü gününde göçük altındakileri arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi’nde de yıkılan Sultanevler Sitesi’nde bir blokun enkazından gelen sesleri tespit eden arama-kurtarma ekipleri, çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştırdı.

Enkazda yapılan çalışma sonucu ilk depremden 72 saat sonra beş yaşındaki Hazal ile annesi Betül Güner kurtarıldı.

Küçük kız, ekiplerden ilk su istedi, ancak sağlık kontrolünden geçirilmeden ve damar yolu bağlanmadan kendisine su verilemedi.

Hazal, daha sonra ekiplerin su isteyip istemediği sorusuna ise “Yok daha muayene olmadım” karşılığını verdi.

Aynı enkazda bir baba ile kızına da ulaşıldı.

Enkazdan yaralı çıkarılan dört kişi, hastanelerde tedavi altına alındı.