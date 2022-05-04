715 gram doğan Miray bebek altı ameliyat sonrasında 299’uncu gün taburcu oldu

Trabzon’da, 25’inci haftada dünyaya gelen üçüzlerden Miray, yenidoğan yoğun bakım ünitesinde verdiği yaşam mücadelesini kazanarak 299’uncu gününde ailesine kavuştu.

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Artvin’in Borçka ilçesinde yaşayan Elif Yoğurtçu (30), Temmuz 2021’de Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi’nde üçüzlerini dünyaya getirdi. Eşi Erdem Yoğurtçu’yla bebeklere Simay, Umay ve Miray isimlerini verdi.

Prematüre üçüzlerde gelişim sorunu yaşanması üzerine Umay, KTÜ Farabi Hastanesinde, Simay ve Miray ise Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Numune Kampüsü Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedaviye alındı.

3 kilo 260 grama ulaştı

Umay ve Simay yaşam mücadelesini kaybetti. Dört kez bağırsak, iki kez de göz ameliyatı olan Miray bebek, 299 gün sonra 3 kilo 260 gram ağırlığına ulaştı.

Sağlığına kavuşan bebek, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlusu öğretim üyesi Berna Hekimoğlu ve diğer sağlık çalışanlarınca alkışlar eşliğinde prematüre bebek mezuniyet belgesi ve plaketle uğurlandı.

Prematüre bebeklerin yaşadıklarının zor, meşakkatli ve sabır isteyen bir süreç olduğunu ifade eden Hekimoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Mirayla çok sıkıntılı günlerimiz oldu. Solunum sıkıntısı çekti, cihaza bağladık, kalpte ve bağırsağında çok ciddi sorunlar meydana geldi. Miray’ı uzun süre protein lipid içeren özel serumlarla beslemek zorunda kaldık, ona bağlı çok ciddi damar yolu problemleri oldu, çok meşakkatli ve zor bir süreçti. Şükür ki mutlu sonla tamamlandı.”

Hekimoğlu, Miray’ın birçok zorluğa direnen çok güçlü bir bebek olduğunu vurgulayarak, “Şu anda hiçbir oksijen desteği almayan, tam doz beslenen bir bebek. Hızla büyüyor, nörolojik gelişimi yaşıyla uyumlu. İnşallah bundan sonraki hayatında da ailesiyle mutlu, sağlıklı, uzun bir ömrü olur” dedi.

‘Mucize bebek’

Emeklerinin karşılığını aldıkları için gurur duyduklarını dile getiren Hekimoğlu şöyle devam etti: “Türkiye’de bu kadar uzun süre yatarak sağlıkla taburcu edilen başka bir bebek, bildiğimiz kadarıyla yok. Miray, bu konuda hem Trabzon’da hem de Türkiye’de hakikaten ilk olan mucize bir bebek. Miray zorlu yolculuğun sonunda böyle bir vedayı hak etti. Çünkü o kadar uzun bir mücadelenin içerisindeydi ki benim de manevi kızım gibi oldu. 9 ay boyunca ona baktık, büyüttük. Bu alkışlar Miray’ın büyük başarısı için.”

‘Bize hayat dersi verdi’

Anne Elif Yoğurtçu Miray’ın yaşam mücadelesinde bu savaşın kahramanı olarak kendi destanını yazdığını belirterek, “O bize hayat dersi verdi, hayata nasıl bağlanmamız gerektiğini ve sabırlı olmayı öğretti. Gurur duyuyorum” dedi ve hastanede kızıyla ilgilenen herkese teşekkür etti.