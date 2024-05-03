5 Mayıs’ta omurilik felçliler için İstanbul’da koşacaklar

Omurilik felçliler yararına hayata geçirilen Wings for Life World İstanbul 2024 koşusu, 5 Mayıs’ta Ortaköy-Arnavutköy arasında Muallim Naci Caddesi’nde koşulacak.

Fotoğraf: Wings for Life World Run

Sahil yolunda yapılacak koşu nedeniyle cadde, 12.00-17.00 saatleri arasında trafiğe kapalı olacak.

Dünyanın en büyük koşu etkinliği Wings for Life World Run, dünya çapında koşucular ve tekerlekli sandalye kullanıcılarını eğlenceli ve benzersiz bir formatta buluşturmayı amaçlıyor.

Geçen yıl 165 ülkede yapılan koşu, 161 bin 892 koşucuyu bir araya getirmiş ve omurilik felci tedavisi araştırmaları için 4,7 milyon euro gibi önemli bir miktarda bağış toplamıştı.