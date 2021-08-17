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Yaramazlara biraz batar!

41 yaşındaki erkek, zorla evlenmek istediği 15 yaşındaki çocuğu vurdu

Samsun’un Terme ilçesinde 41 yaşındaki Erkan A. adlı erkek, zorla evlenmek istediği 15 yaşındaki kuzenini ve annesini vurdu. Çocuk ağır yaralandı, anne Hacer A. ise öldü.

Kafasından vurulan çocuk ağır yaralı halde önce Terme Devlet Hastanesi’ne oradan da Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi’ne sevk edildi.


15 yaşındaki çocukla zorla evlenmek isteyen ve saldırının ardından kaçan zanlı, jandarma tarafından yakalandı.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun raporuna göre temmuz ayında 20 kadın cinayeti, 12 de şüpheli kadın ölümü yaşandı.

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Türkiye’de sansür cenderesi: ‘Seçim yaklaşırken amaç susturmak ve sindirmek’

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Prof. Dr. Ceyhan’dan Alçı’ya ‘doktor tavsiyesi’

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