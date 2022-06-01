32 saat rötar yapan uçağın yardımcı pilotu bavul yükledi

Britanya’dan Yunanistan’ın Girit Adası’na giden uçak 32 saat rötar yapınca, yardımcı pilot bavulların yüklenmesi sırasında destek verdi.

Fotoğraf: BBC

Manchester Havalimanı’ndaki aksaklıklar nedeniyle kaos yaşandı. Bazı uçuşlar iptal edildi, saatlerce bekleyen, uzun kuyruklara girmek zorunda kalan yolcular isyan etti.

Turizm şirketi Tui’nin dün Manchester kentinden kalkan uçağındaki yolculardan Jenny Cook, ‘Simon’ adlı yardımcı pilotun bavul yüklediğini ve uçakta bir kahraman gibi alkışlandığını söyledi.

Cook’un anlattığına göre yardımcı pilotun, pazar sabahı saat 07:55’te kalkması planlanan uçağın daha fazla gecikmemesi için elinden elinden geleni yaptı.

Uçak gelip kalkış için hazır olunca 40 dakika içinde havalanmanın şart olduğunu yoksa daha uzun süre bekleyeceklerini belirten pilot, bavulların uçağa yüklenmesi sırasında işe ‘el attı.’

Fotoğraf: Jenny Cook

Yardımcı pilotun sayesinde kızları ve kocasıyla Yunanistan’da tatil yapabildiğini anlatan Cook, ”Bence Tui Simon’ın çabasını dikkate almalı ve ona bir jest yapmalı” dedi.

Aynı uçaktaki Katherine Cox da ‘‘Pilotlar ve kabin ekibi mükemmeldi. Simon tatilimizin kahramanıydı. Onun çabası olmasa hava trafiğinin yoğun olduğu limanda uçağın uyması istenen kalkış zamanını kaçıracakatık ve kimbilir daha ne kadar bekleyecektik” ifadelerini kullandı.

Manchester Havalimanı, Tui ve yer hizmetlerinden sorumlu Swissport’un geçici olarak eleman sıkıntısı çektiğini açıkladı. Swissport neden oldukları gecikmeler için özür dilerken Tui, bagaj yükleyen Simon’un görüntülerini izlediklerin açıkladı. Açıklamada, ”Tüm çalışanlarımız olağanüstü çaba sarfetti. Özellikle de Simon. Ona nasıl teşekkür etsek az” dendi.

Tui, ayrıca, haziran sonuna kadar her gün altı uçuşunu iptal edeceğini duyurdu.