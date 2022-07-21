23 haftalık doğan bebeğe kök hücre nakli

Tekirdağ’da 23 haftalık, 600 gram dünyaya gelen Kartal bebeğe kök hücre nakli yapıldı.

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Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ndeki doktorlar akciğerlerinin daha iyi gelişebilmesi ve kronik akciğer hastalığının oluşmaması için ‘mezenkimal kök hücre’ nakli yaptı.

Fakültenin Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nedim Samancı şunları söyledi: “Burada, hem dünyada hem de Türkiye’de yeni olan uygulamalardan kök hücre uygulamasını çok erken doğmuş bebeklere uyguluyoruz. Akciğerde ileride oluşabilecek komplikasyonları engellemek için, kronik hastalığa gidişi engellemek için bebeğimize nakil uyguladık. Şu anda uygulamamız başarılı görünüyor.”

Uzman Dr. Mustafa Törehan Aslan da bebeğin, çok ileri prematüre olarak doğduğunun altını çizdi ve böyle bir bebeğe başarılı bir nakil yapmanın sevincini yaşadıklarını belirterek, “23 gebelik haftasında bebekte organ gelişimi neredeyse yok denecek kadar az oluyor” dedi.

Bebeğin solunum desteği aldığını anlatan Aslan, “Bundan sonraki süreç çok daha kritik. Bebek şu an solunum desteği almaya devam ediyor. Kök hücrenin etki sürecini beklemek durumundayız. İnşallah taburcu olduğunu da görürüz” diyerek üç ay süreyle yeni doğan ünitesinde tutmayı planladıklarını söyledi.