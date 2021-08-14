21 saatlik hayatta kalma savaşı: Bidon sayesinde hayatta kaldı

Konya Beyşehir’de teknesi alabora olan balıkçı Mevlüt Uyanık, şamandıra olarak kullandığı bidona tutunarak 21 saat boyunca yüzdü.

Fotoğraf: DHA

Balıkçılar Mevlüt Uyanık, Şaban Avcı, Ümit Karademir ve Hasan Avcı, Beyşehir Gölü’nün Kuşluca Mahallesi bölgesinden 10 Ağustos günü akşam saatlerinde avlanmak için tekneleriyle açıldı. 4 arkadaş Ömer Çavuş Adası yakınlarında farklı noktalarda durup, ağ atarak balık tutmaya başladı.

Bu sırada şiddetli fırtına çıktı. Saat 21.00 sıralarında balıkçılardan Hasan Avcı ve Ümit Karademir, alabora olan teknelerini demirledi. Şaban Avcı da yakındaki Ömer Çavuş Adası’na giderek kurtuldu. Balıkçıların dönmemesi üzerine yakınları durumdan şüphelenip jandarmaya haber verdi. Jandarma Bot Tim Komutanlığı ekipleri, yaptığı aramada 3 balıkçıya da ulaştı. Teknesinin alabora olduğu Mevlüt Uyanık ise bulunamadı. Bunun üzerine gölde detaylı arama yapıldı. Gece geç saatlere kadar süren aramalardan sonuç alınamadı. Bir gün sonra, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte aramalar yeniden başladı.

Bidon yardımıyla yüzerek karaya çıktı

DHA’nın haberine göre Akşam saatlerine kadar devam eden arama-kurtarma çalışmaları sırasında kayıp olarak aranan Mevlüt Uyanık, ağına şamandıra olarak bağladığı bidon yardımıyla yüzerek geldiği Karaburun plajı yakınlarında bir gün sonra saat 18.00 sıralarında yardım istedi.

Durumu fark eden plajdaki Beyşehir Belediyesi’ne bağlı cankurtaranlar botla Uyanık’ın yanına ulaşıp kurtardı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Uyanık, yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu. Hayatını bir bidona borçlu olduğunu belirten Uyanık, yaşadıklarını şöyle anlattı: ”Kıyıya yaklaşık 3 kilometre kaldığında bağırmaya başladım. Sesimi duyurup yardım istemeye çalıştım. Tabii rüzgar nedeniyle duyan olmadı. Kıyıya yine 200-300 metre kala yeniden bağırmaya başladım. Sonra nasıl olduysa cankurtaranlardan bir tanesi sesimi duydu. Bana ‘Bekle’ diye bağırdı. Ben de artık umudu kesmiştim. Çünkü kıyıda gelgit olayları vardı. Daha sonra botla üç kişi geldi. Üçü birlikte beni bota çektiler. Oradan kıyıya çıkardılar. Kıyıda gerekli sağlık kontrollerimi yaptılar. Daha sonra ambulans geldi ve hastaneye geldik. Bu bidon sayesinde ortalama 8 ila 9 kilometre yüzdüm”.