2022, Britanya’nın ‘en sıcak yılı’ olarak kayda geçecek

Britanya’da ulusal meteoroloji servisi Met Office, 2022’nin ülke için kaydedilen en sıcak yıl olacağını bildirdi.

Fotoğraf: AA

Met Office, internet sitesinden 2022 yılına dair geçici verileri yayımlayarak, ülkede 139 yıllık ortalama sıcaklık rekoru kırıldığını ve 2022’nin ülke için kaydedilen en sıcak yıl olacağını belirtti.

Britanya genelinde en yüksek yıllık ortalama sıcaklığın görüldüğü 2022’nin, 2014’teki ortalama 9,88 derecelik rekoru aşması bekleniyor.

2022, Britanya’nın orta kesiminde 364 yılın en sıcağı oldu

Britanya’nın orta kesiminde 2022’de aralık dışında yılın her ayı, sıcaklıklar ortalamanın üzerinde kaldı.

Ülkede yazın ilk kez 40 dereceyi aşan sıcaklıklar hayatı felç etti.

40,3 derece ile en yüksek sıcaklığın kaydedildiği Coningsby ve Lincolnshire, önceki İngiltere rekorunu 1,6 derece aştı.

Met Office, temmuzdaki aşırı sıcaklık nedeniyle ilk kırmızı uyarısını yayımladı.

Ayrıca, Galler 37,1 dereceyle maksimum sıcaklık rekoru kaydederken, İskoçya 34,8 derecelik yeni rekora ulaştı.

İngiltere’nin orta kesimi için 2022, 364 yıllık sıcaklık serisinde kaydedilen en sıcak yıl olarak kayda geçecek.

Yağışlar da ortalamanın altında kaldı

Rekor kıran sıcaklıkların yanı sıra 2022 için en dikkat çekici noktalardan biri de kurak koşullar oldu.

Ocak başındaki ve şubat sonundaki kısa dönemler dışında, İngiltere’nin toplam yağış birikimi yıl boyunca ortalamanın altında seyretti.

2022 için nihai rakamlar yılın sonunda açıklanacak.