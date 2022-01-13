2021’in ‘uç meteorolojik değerleri’: Sıcaklık rekoru Cizre’de

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, geçen yılın en sıcak gününün 20 Temmuz’da Şırnak’ın Cizre ilçesinde, en soğuk günün ise 23 Ocak’ta Van’ın Çaldıran ilçesi Bezirhane köyünde yaşandığını açıkladı.

AA’nın, bakanlığın açıklamasından aktardığına göre Kurum, 2021 yılına ait ‘en uç meteorolojik değerlerin’ yer aldığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine ilişkin bilgi verdi.

Türkiye genelinde 1888 gözlem istasyonundan alınan verilerin değerlendirilerek bu değerlerin hazırlandığını vurgulayan Kurum’un paylaştığı veriler şöyle:

Cizre 49,1 dereceyi gördü

*Geçen yılın en sıcak günü 49,1 dereceyle 20 Temmuz’da Şırnak’ın Cizre ilçesinde yaşandı.

*Aynı gün ikinci en yüksek sıcaklık değeri 47,8 dereceyle Diyarbakır Bismil, üçüncü en yüksek sıcaklık değeri 47 dereceyle Mardin Nusaybin’de ölçüldü.

*İl merkezlerinde ölçülen en yüksek sıcaklık Aydın’da kaydedildi, 3 Ağustos’ta termometreler 45,1 dereceyi gösterdi.

En soğuk günde eksi 39,2 derece

*2021’in en soğuk gününün ise eksi 39,2 dereceyle, 23 Ocak’ta deniz seviyesinden 2 bin 55 metre yüksekte olan Van’ın Çaldıran ilçesi Bezirhane köyünde ölçüldü.

Van. (Fotoğraflar: AA)

*İkinci ölçülen en düşük sıcaklık değeri eksi 36 dereceyle yine aynı gün, deniz seviyesinden 1745 metre yüksekte olan Ağrı Taşlıçay’da ve deniz seviyesinden 1830 metre yüksekteki Erzurum Tekman Hacı Ömer köyü gördü.

*İl merkezlerinde ölçülen en düşük sıcaklık değeri Ağrı’ya ait. Ağrı’da 23 Ocak’ta termometreler eksi 34,5 dereceyi gösterdi.

En çok yağış Antalya Kemer’de

*Antalya’nın Kemer ilçesinin Ovacık köyünde 31 Aralık’ta metrekareye 396,1 kilogram yağış düştü.

Antalya.

*İkinci en yüksek yağış miktarı aynı gün metrekareye 337,4 kilogram ile Antalya Korkuteli Orman Sahası İstasyonu’nda ölçüldü. Üçüncü sıradaki Bartın ili Ulus ilçesi Ceyüpler köyünde 11 Ağustos’ta metrekareye 302,4 kilogram yağış düştü.

*İl merkezlerinde kaydedilen en yüksek günlük toplam yağışa bakıldığında 24 Eylül’de metrekareye 141,6 kilogram yağış düşen Rize birinci sırada.

Kar kalınlığında liderlik Kirapit Tepesi’nde

*Kar kalınlığı konusundaki liderlik deniz seviyesinden 2 bin 599 metre yükseklikte bulunan Van’ın Bahçesaray ilçesindeki Kirapit Tepesi’ne ait. 21 Şubat’ta 200 santimetre olarak ölçüldü.

*Deniz seviyesinden 2 bin 230 metre yüksekteki Rize’nin İkizdere Çağrankaya yaylasında 23 Ocak’ta yapılan ölçümde kar kalınlığının 196 santimetre olduğu belirlendi.

*İl merkezleri içinde en yüksek kar yüksekliği 190 santimetreyle 20 Ocak’ta Bitlis’te ölçüldü.

Bolkar Dağı’nda rüzgarın hızı saatte 176 kilometreye ulaştı

*Geçen yıl 27 Ocak’ta rüzgarın hızı zirveye ulaştı.

Temsili.

*Niğde Ulukışla Bolkar Dağı’nda rüzgarın hızı saatte 176 kilometre olarak ölçüldü. Aynı tarihte Ordu Kabadüz Çambaşı Kayak Merkezi’nde rüzgarın hızı saatte 175 kilometre, Giresun Dereli Kümbet Yaylası’nda 161,6 kilometreydi.

*İl merkezlerinde ise en yüksek rüzgar hızı 12 Mart’ta saatte 122,2 km ile Kahramanmaraş’ta ölçüldü.

Antalya’da deniz suyu sıcaklığı 33 derece oldu

*Deniz suyu sıcaklığı 6 Eylül’de Antalya’da 33 derece olarak ölçüldü.

*En düşük sıcaklık 11 Ocak’ta Çanakkale Uğurlu Liman Feneri istasyonunda 3,4 derece olarak kayda geçti.