19 yıl önce, doğduktan sonra kaybolan bebekle ilgili soruşturma: Sekiz gözaltı

Adıyaman’da 19 yıl önce doğan bebeğin kaybolduğu iddiasıyla ilgili aralarında anne ve babanın da bulunduğu sekiz kişi gözaltına alındı.

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AA’nın haberine göre kentteki özel bir hastanede 19 yıl önce, Z.Ö.’nün dünyaya getirdiği bebeğin resmi kayıtları oluşturulmadan kaybolmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışması kapsamında, bebek doğduğunda anne Z.Ö. ve baba A.Ö.’nün evli olmadığını tespit etti. Doğumdan sonra anne ve babanın yakınları tarafından kabul edilmeyen bebekten haber alınamadığı belirlendi.

Eş zamanlı operasyonla anne Z.Ö. ve baba A.Ö’nün yanı sıra A.Ö, F.Ö, A.Ö, H.Ö, H.Ö. ve Y.Ö’yü gözaltına alındı. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Z.Ö. ile A.Ö’nün daha sonra evlendikleri ve üç çocuklarının olduğu belirtildi.