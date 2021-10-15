Diken

Yaramazlara biraz batar!

16 kentte DHKP/C operasyonu: 54 kişi gözaltında

İstanbul dahil 16 kentte düzenlenen DHKP/C operasyonunda 54 kişi gözaltına alındı.

Terörle mücadele şube ekipleri ile jandarma, İstanbul başsavcılığının soruşturması kapsamında gözaltı kararı verilen 126 kişiyi yakalamak için gece saatlerinde operasyon düzenledi.


Önceden belirlenen adreslere giden ekipler, 54 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltı sayısının artacağı belirtildi.

AA’nın haberine göre gözaltı kararı verilen şüphelilerin örgüt adına faaliyetlerde bulunduğu ve silahlı eğitim alarak eylem hazırlığı yaptığı belirlendi.

SON HABERLER

Marka olmak

Anlatamam size İtalya’da hissettiğim markalaşmayı. Gittiğimiz şehrin ismi dünyanın (İtalya’nın değil) en meşhur bir peyniri ve bir de jambonuna ismini vermiş. Milano hava alanına bir indik, buram buram modanın başkenti hissi. Otoyola çıktık trafik levhaları reklam tabelası mübarek.

Dolar hesaplarındaki çözülme kısa sürdü

Dolar/TL’de peş peşe rekorlar devam ederken, dolar hesaplarındaki iki haftadır devam eden çözülme de sona erdi. Yurt içi yerleşikler geçen hafta 1,5 milyar dolarlık alım yaptı.