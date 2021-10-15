16 kentte DHKP/C operasyonu: 54 kişi gözaltında

İstanbul dahil 16 kentte düzenlenen DHKP/C operasyonunda 54 kişi gözaltına alındı.
Terörle mücadele şube ekipleri ile jandarma, İstanbul başsavcılığının soruşturması kapsamında gözaltı kararı verilen 126 kişiyi yakalamak için gece saatlerinde operasyon düzenledi.
Önceden belirlenen adreslere giden ekipler, 54 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltı sayısının artacağı belirtildi.
AA’nın haberine göre gözaltı kararı verilen şüphelilerin örgüt adına faaliyetlerde bulunduğu ve silahlı eğitim alarak eylem hazırlığı yaptığı belirlendi.