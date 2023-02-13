138 saat sonra enkazdan çıkarılan Emine Doğu: Beni özel hastaneye götürmeyin, param yok

Hatay’da 138 saat sonra enkazdan yaralı olarak çıkartılan 51 yaşındaki Emine Doğu’nun kendisine müdahale eden sağlıkçılardan isteği ‘parası olmadığı için özel hastaneye götürülmemesi’ oldu.

Depremin yerle bir ettiği Hatay’ın Antakya ilçesinde arama kurtarma ekipleri 51 yaşındaki Emine Doğu’yu depremden 138 saat sonra enkazdan yaralı olarak çıkardı.

Sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınan Doğu, kendisine müdahale eden Acil Tıp Uzmanı Orhan Eroğlu’ndan kendisini özel hastaneye götürmemesini istedi: “Kurban olayım beni özel hastaneye götürmeyin, param yok.”

Eroğlu, Doğu’ya şu yanıtı verdi: “Ben sana kurban olurum. Bütün özelleri sana kurban ederim… 150 saat, ben seni böyle gördüm ya artık ölsem de gam yemem.”

Doğu’nun ambulansla götürüldüğü sahra hastanesinde tedavisi sürüyor.