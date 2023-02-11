132 saat sonra enkazdan çıkınca ilk isteği ‘sarı kola’ oldu

Gaziantep’te arama 132 saat sonra enkazdan çıkarılan beş yaşındaki Şengül’ün ilk isteği ‘sarı kola’ oldu.
İslahiye ilçesinde arama kurtarma çalışmalarını sürdüren ekipler, küçük Şengül’ü depremin 132’nci saatinde enkazdan sağ çıkardı.
Sağlık ekiplerince ilk kontrolleri yapılan çocuk, görevlilerden sarı kola istedi, öpücük yolladı.
Sağlık görevlisinin “Beyaz kola istemiştik, şimdi sarı kola istiyoruz. Hemen Şengül’ün kolalarını hazırlayalım lütfen” sözlerine Şengül, “Bir sürü olsun” diye ekledi.
Sağlık görevlisinin, “Ama nasıl içeceksin bir sürü kolayı?” sorusuna Şengül, “İçeceğim” karşılığını verdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da yaptığı paylaşımda, Şengül’ün babasının da kurtarıldığını duyurdu.