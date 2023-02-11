128 saat sonra enkaz altından bebek kurtarıldı

Hatay’da enkaz altında kalan iki aylık bebek, 128 saat sonra kurtarıldı.

Fotoğraf: AA video görüntülerinden

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, deprem bölgesine giden itfaiye ekipleri, yıkıntılar arasında hayatta kalanlara ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Hatay’ın Antakya ilçesinde yıkılan bir apartmanın enkazından ses geldiğini tespit eden ekipler, çalışmalarını bu noktada yoğunlaştırdı.

Ekipler, çalışma sonucunda iki aylık olduğu tahmin edilen bir bebeği, 128 saat sonra yıkıntıların altından kurtarmayı başardı.

Bebek, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.