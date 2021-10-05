12 yaşındaki çocuğun ayakkabısıyla mastürbasyon yaptı, gözaltına alınıp bırakıldı

İstanbul’da bir erkek, 12 yaşındaki kız çocuğunu takip ederek, onunun dairesinin önünde bıraktığı ayakkabısıyla mastürbasyon yaptı.

Sözcü’den Habip Atam’ın haberine göre bir kişi, 2 Ekim’de saat 10:00 sıralarında Bağcılar’daki evinin kapısını açınca binadan koşarak kaçan birini fark etti.

Durumdan şüphelenen kişi etrafı incelediğinde, 12 yaşındaki kızının ayakkabısının merdivenlerde olduğunu gördü. Ayakkabıda bir ıslaklık olduğunu fark eden baba, güvenlik kamera kayıtlarını inceledi.

Kamera kaydına göre binaya giren kişi, çocuğun ayakkabısını alarak mastürbasyon yaptı, kapı açılınca da kaçtı. Durum polise bildirildi.

Polis, 25 yaşındaki şüpheliyi Bahçelievler ilçesinde yakalayarak karakola götürdü. Şüpheli, şu ifadeyi verdi: “O gün bir sipariş bıraktım. Kaldırımda o kızı gördüm. Ayakkabılarından etkilendim. Peşinden takip ettim. Binaya girdim. Kız eve girince, bir ihtiyaç duydum. Ayakkabısını aldım. Mastürbasyon yaparken kapı açıldı. Ayakkabıyı attım kaçtım. Herhangi bir boşalma yaşamadım. Pişmanım.”

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye gönderilen şüpheli serbest kaldı.