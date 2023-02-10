108 saat sonra: Anne ve üç çocuğu kurtarıldı

Hatay’da enkaz altına kalan anne ve üç çocuğu, 108. saatte sağ çıkarıldı.

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Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, depremlerin ardından bölgedeki arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Hatay’da General Şükrü Kanatlı Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi üzerindeki bir enkazdan ses alan ekipler, 41 yaşındaki anne Neslihan Karadeniz ile çocukları 21 yaşındaki Fatma, 15 yaşındaki Münire ve 7 yaşındaki Ramazan Karadeniz’e ulaştı.

Ekiplerin, yaklaşık üç saat süren çalışmasının ardından anne ve üç çocuğu, depremin 108’inci saatinde enkazdan çıkarıldı.

Sedyeye alınan yaralılar hastaneye götürüldü.