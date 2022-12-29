‘1 milyon TL üstü’ mevduat hesaplarının sayısı son bir senede katlandı

1 milyon liranın üzerindeki mevduat hesaplarının sayısı 782 bin 877’ye ulaşarak bir yılda ikiye katlandı. Bunun 707 bin 138’i yurt içi yerleşiklere ait.

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Enflasyonun rekor seviyelere geldiği ve liradaki değer kaybının hız kazandığı Türkiye’de, 2022 yılında milyoner sayısı ve toplam parasal birikimlerinde rekor bir artış yaşandı.

Türk bankacılık sistemindeki TL mevduat, döviz tevdiat hesabı ve kıymetli maden depo hesaplarından oluşan mevduat ve katılım hesaplarının toplam hacmi içinde 1 milyon TL ve daha yüksek tutarlı hesapların sayısının geçen yıl ekim sonunda 410 bin 786’ydı.

Dünya’dan Naki Bakır’ın haberine göre bu sayı, aynı dönemde yüzde 90,6 oranında (372 bin 91) artarak, 782 bin 877’ye ulaştı. Bunun 707 bin 138’i yurt içi yerleşiklere ait.

Bankacılık sistemindeki tüm mevduat hesaplarının yüzde 0,5’ini oluşturan bu hesapların hacim büyüklüğüyse 5 trilyon 798,8 milyar lira bakiyeyle yüzde 69,5’e ulaştı.

Yurt dışı yerleşiklerde artış yüzde 176

Türk bankacılık sisteminde ekim sonu itibariyle yurt dışı yerleşiklere ait toplam 551,5 milyar liralık mevduat/katılım hesabının 408,4 milyarını, 1 milyon TL ve üzeri hesaplardaki oluşturuyor.

Son bir yılda yurt dışı yerleşiklere ait toplam mevduat hacminin yüzde 119,2, bunun içinde 1 milyon TL üzeri hesaplardaki kısmın ise yüzde 176,2 artması dikkat çekiyor.

Geçen yıl ekim ayı sonunda yurt dışı yerleşikler mevduatı içinde yüzde 58,8 olan milyonluk hesapların payının bu yıl aynı tarihte yüzde 74’e yükseldiği görülüyor.

Yine ekim sonu itibariyle bankacılık sisteminde 148,5 milyon adede ulaşan mevduat/katılım hesaplarının yüzde 94,1 oranındaki 139,8 milyonunu 10 bin liraya kadar tutarlı hesaplar oluşturuyor.