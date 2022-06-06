1 milyon çocuk istismarı görüntüsünün dijital parmak izi çıkarıldı

Britanya’da, çocuklara yönelik cinsel istismar içeren 1 milyon görselin dijital parmak izi çıkarıldı.

Fotoğraf: IWF

Merkezi Cambridge kentinde, kısa adı IWF olan İnternet İzleme Vakfı’nın (Internet Watch Foundation) dijital parmak izini çıkardığı görseller hükümetin, çocuk istismarıyla mücadele için oluşturduğu veri tabanından alındı.

İnternetteki bu tür görüntüleri ortaya çıkarıp kaldırtmayı hedefleyen IWF, söz konusu görsellerin tekrar kullanılmasını engelleyeceğini açıkladı.

Şirketler ve polise fotoğrafların kopyalarını bulma fırsatı sunacak parmak izleri, ‘bir algoritmadan geliştirilen birer tanımlama kodu’ olarak nitelendirildi. Her fotoğraf ve video için ayrı bir dijital iz belirlendi.

Şifreli görüntülerin kodlanamadığını belirten IWF çalışanları, parmak izini çıkardıkları görüntülerle ilgili ayrıntılı bilgi de arşivledi. Bunun polisin soruşturmalarda, suçluları bulma konusunda işini kolaylaştıracağı belirtildi.

IWF için görüntüleri analiz eden bir çalışan, “11 yaş ve altındaki üç çocuğun görüntüleri üzerinde çalıştım. Gördüğüm şeyler internetle ilgili bakış açımı değiştirdi. Bazıları beş, altı yaşında olan küçük çocuklara yönelik istismar görüntülerinin olması beni çok üzdü ve şaşırttı” dedi.

IWF Başkanı Susie Hargreaves de görüntüleri inceleyen analistlerin dört saat mesaiden sonra dinlendiklerini, gördükleri şeylerin psikolojik etkileriyle mücadele edebilmeleri için destek sağlandığını söyledi. Ve, sadece 2021’de 252 bin web sayfasını yayından kaldırttıklarını ekledi.