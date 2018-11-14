Zaman’ın eski başyazarı Ali Ünal’a ‘FETÖ’den 19 buçuk yıl hapis

‘FETÖ’ bağlantısı nedeniyle kapatılan Zaman gazetesinin eski başyazarı Ali Ünal’a ‘FETÖ’ davasından 19 buçuk yıl hapis cezası verildi.

Ünal, Uşak başsavcılığının soruşturması kapsamında darbe girişiminin ardından 11 Ağustos 2016’da tutuklanmıştı.

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Eski Zaman yazarı hakkında iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve 29 buçuk yıl hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

AA’nın haberine göre Uşak 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşması bugün yapıldı.

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İzmir 2 No’lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan SEGBİS’le savunma yapan Ünal, ‘FETÖ’nün kurucusu veya yöneticisi olmadığını, darbe girişiminde bulunmadığını, örgüt üyesi olmadığını söyledi.

Yazar ve mütercim olduğunu belirten Ünal, 90’nın üzerinde kitabı bulunduğunu, 26 yıldır gazetelerde yazdığını, son senedir 20 ise kapatılan Zaman gazetesinde yazılarının yayımlandığını ifade etti.

‘Darbe girişimini TV’den öğrendim’

Bugüne kadar binin üzerinde yazı yazdığını anlatan Ünal, şunları kaydetti:“Ülkemizde görülen hiçbir FETÖ davasında örgüt kurucusu ve yöneticisi olarak ismim geçmedi. İsmim FETÖ’nün hiyerarşisi içinde geçmemesine rağmen nasıl oluyor da bu suçla yargılanıyorum anlamıyorum. Benim hiçbir terör örgütüyle bağım yok. 1996 yılından sonra kitap tercüme etmek için ABD’ye gitmeye başladım. Beş-altı kez Fetullah Gülen ile görüştüm. Benim soru sormamı severdi, bu yüzden bazı görüşmelerde bulundum. Örgütün askeri, yargı ve emniyet yapılanmasından kimseyi bilmem. İddia makamı beni ‘anayasal düzeni yıkmaya teşebbüs’le suçluyor. Darbe girişimini 16 Temmuz sabahı televizyondan öğrendim.”

Yazılarından dolayı suçlandığını iddia eden Ünal, mahkemede tanıklık edenlerin hiçbirinin kendisinin ‘FETÖ’nün kurucusu ve yöneticisi olduğuna dair somut deliler ortaya koyamadığını savundu. Ünal, yazılarında hükümeti eleştirdiğini, bunların da fikir özgürlüğü olduğunu dile getirdi.

Ünal, taklaşık 27 aydır tutuklu bulunduğunu, engelli bir kızı olduğunu belirterek suçlamaları kabul etmedi.

Bir ceza bir beraat

Mütalaa veren savcı, Ünal’ın ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs’, ‘silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek’ ve ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme, eski yazarı ‘silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek’ suçundan 19 yıl altı ay hapse mahkum etti.

Ünal, ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçundan ise beraat etti.