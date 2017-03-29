Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde üç ‘barış akademisyeni’ daha açığa alındı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde ‘Bu suça ortak olmayacağız’ başlıklı bildiriye imza veren üç akademisyen daha açığa alındı.

Evrensel’de yer alan habere göre haklarında açılan soruşturma gerekçe gösterilen eğitim fakültesinden Doç.Dr. Eylem Kılıç, fen fakültesinden Doç. Dr Mustafa Tekpınar ve güzel sanatlar fakültesinden Dr. Sebahattin Şen açığa alındı.

Bu üç ismin hakkında ‘terör örgütü üyeliği’ gerekçesiyle soruşturma açılmıştı. Açılan soruşturma hakkında akademisyenlere herhangi bir bilgi verilmemiş, yapılan tebliğde soruşturma gerekçesi olarak ‘örgüt üyeliği’ gösterilmişti.

Üniversitede geçen günlerde ‘örgüt üyeliği’ iddiasıyla altı akademisyen açığa alınmıştı. Bu akademisyenlerden beşi ‘Bu suça ortak olmayacağız’ başlıklı bildiriye imza atmıştı.

Açığa alınan akademisyenlerden Doç. Dr. Eylem Kılıç, ‘örgüt üyeliği’ suçlamasının somut delillere dayanmadığını belirterek, “Yaşanan bu karanlık günler elbette geçecek ve bizler okullarımıza geri döneceğiz” dedi.

‘Cadı avı’ başlatılmıştı

Güneydoğu illerindeki ‘abluka’nın bir an önce son bulmasını talep eden 1100’ün üzerindeki akademisyen, ‘Bu suça ortak olmayacağız’ başlıklı bir bildiri yayınlamıştı.

Bildirinin ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, akademisyenleri hedef alarak “Bu aydın müsveddeleri kalkıp devletin bir katliam yaptığından bahsediyor. Ey aydın müsveddeleri, siz karanlıksınız karanlık. Aydın falan değilsiniz. Sizler oraların adresini bilemeyecek kadar karanlık ve cahilsiniz” demişti.

Bunun üzerine imzacı akademisyenler hakkında ‘cadı avı’ başlatılmıştı.