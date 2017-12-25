YouTuber Danla Bilic’e ‘intihara teşvik’ten soruşturma

İstanbul’da lise son sınıf öğrencisi Muhammed B., sınıf arkadaşı Enes Mollaahmetoğlu’nun üniversite tercihlerini izinsiz değiştirip LYS’de daha yüksek puan almasına rağmen başka bir üniversiteye yerleşmesine neden olduğu gerekçesiyle iki yıl üç ay hapis cezasına çarptırıldı.