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Yaramazlara biraz batar!

YouTuber Danla Bilic’e ‘intihara teşvik’ten soruşturma

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Sosyal medya fenomeni Danla Bilic hakkında Youtube’da yayınladığı bir video nedeniyle soruşturma açıldı.

Fotoğraflar: instagram.com/danlabilic

Bilic’in Youtube’da 1.4 milyon, Instagram’da ise 2.4 milyon takipçisi var.

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Sabah’tan Dilek Yaman’ın haberine göre Bilic, “İntihar edin, bu hayattan kurtulun” sözleri nedeniyle “Gençleri intihara teşvik ediyor” suçlamasıyla savcılığa şikayet edildi.

Bilic hakkında soruşturma açıldı.

Makyaj videolarıyla bilinen Bilic’in geçen günlerde Youtube kanalı kapanmış, ancak kanal 24 saat sonra yeniden açılmıştı.

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