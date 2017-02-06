Yönetimine Yiğit Bulut’un atandığı Varlık Fonu, THY ve Halk Bankası’nı da ‘yuttu’!

Türkiye Varlık Fonu’na dev kamu şirketlerinin devrinde son halkalar, Türk Hava Yolları ve Türkiye Halk Bankası oldu.

Başbakanlıktan dün yapılan açıklamada, Ziraat Bankası, TPAO, Türksat, BOTAŞ, BİST, Eti Maden, Çaykur, PTT’nin devlete ait hisselerinin Türkiye Varlık Fonu’na devredildiği açıklanmıştı.

Daha önce de olağanüstü hal kararnamesiyle Milli Piyango, şans oyunları ve at yarışları lisanları fona devredilmişti. Türkiye Varlık Fonu’nun yönetim kurulu üyeliğine, tartışmalı ekonomik görüşleriyle bilinen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut’un da dahil olduğu isimler atanmıştı.

Yarı hisseleri devredildi

Devlet denetiminden değil sadece bağımsız denetimden geçebilen Türkiye Varlık Fonu’nun kamudan ‘yuttuğu’ son kurumlar Türk Hava Yolları ve Halk Bankası oldu.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bu sabah bildirilen duyuruya göre iki kurumun da özelleştirme kapsam ve programında bulunan payları Varlık Fonu’na devredildi.

Böylece THY’nin yüzde 49,12, Halk Bankası’nın da yüzde 51,11’i Varlık Fonu’na devredilmiş oldu.

Türk Hava Yolları’nın yüzde 49,12 ve Halkbank’ın yüzde 51,11’i program kapsamındaydı.

Bloomberg HT’de yer alan habere göre, 3 Şubat Cuma günü kapanış verileri itibariyle Türk Hava Yolları’nın Varlık Fonu’na devredilen kısmının piyasa değeri 3,85 milyar TL iken, Halkbank’ın devredilen paylarının piyasa değeri ise 7,5 milyar TL.

Böylece sadece bu iki devirden varlık fonunun sağladığı kaynak 11,3 milyar TL oldu.