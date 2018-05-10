YÖK, Fransızca bölümlerine öğrenci alımını durdurdu: Fransa’da Türk dili bölümü yok

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Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK), Türkiye’deki yükseköğretim kurumları bünyesinde yer alan ve henüz öğrencisi olmayan Fransız dili ve edebiyatı ve Fransızca öğretmenliği bölümlerine yeni bir karar alınıncaya kadar öğrenci alınmamasına karar verdi.

YÖK’ün bu kararında Fransa ile ‘mütekabiliyet’ hususunun etkili olduğu belirtildi. Fransa’da hiçbir üniversitede lisans düzeyinde eğitim veren Türk dili ve edebiyatı/Türkoloji bölümleri bulunmuyor.

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Türkiye’de henüz öğrenci almaya başlamamış olan 16 Fransız dili ve edebiyatı ve Fransızca öğretmenliği bölümü/programı var.

Yükseköğretim sisteminde öğrencisi olan ve eğitim öğretimi sürdüren toplam 19 Fransız dili ve edebiyatı ve Fransızca öğretmenliği bölümü/programı bulunuyor.

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Öğrenci alan mevcut bölümler eğitim öğretimlerine hiçbir aksama olmaksızın devam edecek olup henüz öğrenci almamış olan Fransız dili ve edebiyatı ile Fransızca öğretmenliği bölümleri bu karar kapsamında yer alacak.