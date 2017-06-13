‘Yetkisi yok, yönetmeliğe aykırı’: Lisede kız ve erkekleri ayıran müdüre soruşturma

Kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim almalarına karar veren Konya’daki Konevi Anadolu Lisesi’nin okul müdürü hakkında soruşturma başlatıldı.

Lisesinin sitesinde yayınlanan duyuruda 2017-2018 eğitim-öğretim yılında kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim göreceğine dair, altında müdür Ö. Faruk Özarslan imzası bulunan bir duyuru yayınlanmıştı: “Okulumuz 2017-2018 yılından itibaren kız-erkek öğrenciler ayrı sınıflarda eğitime devam edecektir.”

‘Böyle bir yetkileri yok, yönetmeliğe aykırı’

Konya İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy, yapılmak istenenin yönetmeliğe aykırı olduğunu belirterek, müdür hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu: “Yönetmelik hükümlerine aykırı bir durum. Konuyla ilgili okula inceleme ve soruşturma başlattık. Ne ilçe, ne de il Milli Eğitim Müdürlüğü’nün haberi yok. Velilerin talepleri olabilir ama bizler, yönetmeliği uygulamak zorundayız. Geçen dönem pilot olarak bir sınıf oluşturmuşlar, ondan da haberimiz yok. Okul müdürlerinin, yönetmeliğe göre böyle bir yetkileri yok. Geçen dönem açılan sınıf için de soruşturma başlattık. Duyuruda hemen kaldırmalarını söyledik.”

‘Siyasi, ideolojik, dini boyutu yok’

Okulun müdürü Özarslan ise uygulamayı velilerin istediğini savunarak, esas amacın ‘eğitim’ olduğunu iddia etti.

Özarslan, şunları söyledi: “Velilerin talepleri vardı. Geçen yıl ikinci dönem pilot olarak uyguladık. Bir erkek, bir kız sınıf olarak uyguladık. Karma sınıflarımızda var. İsteyene karışık sınıf, isteyen ayrı sınıfta veririz dedik. Eğitim amaçlı yapılan bir uygulama. Sıkıntı yok aslında. Geçen yıl erkek sınıfta bunun başarısını gördük. Normal meslek liselerinde yapılan 3D yazıcı var. Öğrencimizin birisi onu yaptı, İstanbul’da bilim fuarında sergiledik. Gerçekten akademik başarıyı artıracak bir çalışma. Faydalarını görüşürüz aslında. Yoksa oluşan siyasi, ideolojik ve dini boyutu yok. O yönde de bakmıyoruz, bakamayız da.”