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Yaramazlara biraz batar!

‘Yeniden kuruluş anayasası’ sözüyle ‘kuruluştaki değerler’ kast edilmiş

AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, ‘yeniden kuruluş anayasası’ sözüyle ‘kuruluştaki maddi-manevi değerleri yeniden hayata geçirmeyi’ kast ettiğini söyledi.

Fotoğraf: DHA

AKP ile MHP, yeni anayasa çalışmaları konusunda anlaşma sağlarken, Özkan anayasayı ‘yeniden kuruluş anayasası’ diye tanımlamıştı. CHP bu tanıma tepki göstermişti.

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Açıklama yayınlayan AKP’li Özkan, 100 yıl önce dünyanın en güçlü devletlerine karşı istiklal ve istikbal için milletçe topyekun bir mücadele verildiğini, mücadele sonucunda ‘cumhuriyetle taçlandırılan yeni Türkiye’nin kurulduğunu dile getirdi.

AKP’li yönetici, cumhuriyetin, darbe ve vesayet girişimleriyle kuruluş ve kurtuluş değerlerinden, maddi ve manevi değerlerden uzaklaştırıldığını savundu.

Özkan, ‘AKP olarak 20 yıldır her alanda gerçekleştirilen reformlarla bu darbeci ve vesayetçi zihniyetle mücadele ettiklerini, darbeyi de mandacıları da tarihin tozlu raflarına kaldırdıklarını’ belirtti.

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AKP’li Özkan, ‘cumhuriyeti, kurucu değerlerindeki maddi ve manevi ruhla birleştirecek, yeniden dirilişe vesile olacak, Türkiye’yi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkaracak yeni anayasa yapma vakti olduğunu’ dile getirdi.

Özkan, şunları kaydetti: “Yeniden kuruluş anayasası ile kastımız; yenileyici bir ruhla, geçmişin birikimini dikkate alarak ve o kuruluşumuzda bizi bir arada tutan maddi ve manevi değerleri yeniden hayata geçirmek suretiyle, geniş katılımlı yeni anayasa yapma talebidir. Amacımız, cumhuriyetimizi el birliğiyle modern geleceğe daha güçlü şekilde taşımaktır. Böylesi bir anayasa, aziz milletimize olan bir borcumuzdur ve inşallah 83 milyon hep birlikte yerine getireceğiz.”

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