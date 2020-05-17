Yeni Zelanda başbakanı sosyal mesafe tedbirleri nedeniyle kafeye alınmadı

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, cumartesi günü yemek için gittiği kafeye sosyal mesafe kuralları gereği kapasitenin dolu olması nedeniyle alınmadı.

Haftalarca süren sokağa çıkma kısıtlamalarının ardından corona virüsünün yayılma hızı azaltılmış ve Ardern Yeni Zelanda’nın virüsü yendiğini ilan ederek kademeli normalleşme planını devreye sokmaya başlamıştı.

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Başkent Wellington’daki kafeye dün giden başbakan Ardern’in kapıdan çevrilişini gören bir kişi, Twitter mesajında “Aman tanrım, az önce Jacinda Ardern, Olive Kafe’ye girmeye çalıştı ama kafe dolu olduğu için içeri almadılar” yazdı.

Yeni Zelanda’da kafeler ve restoranlar açıldı. Ancak işletmelerden müşteriler arasında en az bir metrelik mesafenin korunması isteniyor ve işletme sandalye kapasitelerinin de bu kurala göre ayarlanması şartı aranıyor.

Ardern’in yaklaşık yarım saat bekledikten sonra kafeye girebildiği ifade edildi.