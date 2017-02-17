Yeni Yüzyıl Üniversitesi, 50 milyon TL’lik usulsüzlük nedeniyle kapatılmanın eşiğinde

Yeni Yüzyıl Üniversitesi, hesaplarındaki usulsüzlükler nedeniyle kapatılmayla karşı karşıya.

Cumhuriyet’ten Ozan Çepni’nin haberine göre YÖK’ün incelemelerinden geçemeyen Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nde 50 milyon 278 bin liranın kayıp olduğu, üniversitelere tanınan imkanların yöneticilerin kişisel ihtiyaçlarında kullanıldığı ve akademik usulsüzlükler yapıldığı tespit edildi.

YÖK, 28 Temmuz 2016’da üniversitenin hesaplarında belirlenen 50 milyon 278 bin 770 TL’lik kaynak aktarımının altı ay içinde üniversite bütçesine iadesini talep etti.

Bu kayıp miktarın bulunamaması durumunda ise YÖK, yönetmeliğin ilgili maddesine dayanarak üniversitenin faaliyet izninin kaldırılmasına ve yükseköğretim kurumunun kapatılmasına karar verdi.

Çek koçanları da kayıp

Yeni Yüzyıl Üniversitesi hakkında hazırlanan raporda üniversite adına kesilen çek koçanlarının ibraz edilmediği belirlendi. YÖK bu nedenle, yönetmeliğin, ‘denetim, inceleme ve soruşturma faaliyetlerinin yürütülmesi sırasında istenilen bilgi ve belgelerin tam ve zamanında verilmemesi veya gerçeğe aykırı beyanda bulunulması’ maddesine dayanarak öğrenci kontenjanlarının yüzde 40 oranında kısıtlanması kararını verdi.

Araçlar kişisel çıkarlar için

Yine aynı raporda üniversitenin Mütevelli Heyeti Başkanı Azmi Ofluoğlu ve diğer heyet üyelerinin üniversiteye hibe ettikleri araçlara resmi plaka aldıkları ve bu araçları da kendi ihtiyaçları için kullandıkları belgelendi.