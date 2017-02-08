Yeni KHK’yla Türkiye’nin sayılı orkestra şeflerinden İbrahim Yazıcı da ihraç edildi

Yeni kanun hükmünde kararnameyle (KHK) ihraç edilen 4 bin 464 memur arasında Türkiye’nin sayılı orkestra şeflerinden İbrahim Yazıcı da yer alıyor.

Dün gece çıkartılan 686 sayılı KHK’yla 330’u akademisyen 4 bin 464 memur ihraç edilmişti.

Kültür ve turizm bakanlığı kadrosundan çıkarılan Yazıcı, 2014 yılından bu yana İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun sanat danışmanlığını görevini de yürütüyordu.

Yazıcı, Dokuz Eylül Senfoni Orkestrası şefliğinin yanısıra Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi sanat direktörlüğü görevinde de bulundu.

KHK’yla görevinden ihraç edilen isimler arasında Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası Keman Sanatçısı Filiz Özsoy da bulunuyor.