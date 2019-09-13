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Yaramazlara biraz batar!

Yeni Akit yine ‘lider’: 2018’de medyada 6 bin 517 nefret söylemi içeriği saptandı

‘Medyada Nefret Söyleminin İzlenmesi’ araştırması kapsamında, 2018 yılında ulusal, etnik ve dinî grupları hedef alan 4 bin 839 köşe yazısı ve haber metni tespit edildi. 205 metinde, birden fazla gruba yönelik farklı kategorilerde nefret söylemi üretildiği göz önüne alındığında sayı 5 bin 44’ü buluyor. Toplamda 98 farklı grup hakkında 6 bin 517 adet nefret söylemi içeriği tespit edildi.

Hrant Dink Vakfı’nın araştırmasına göre nefret söylemine maruz kalan grupların dağılımı şöyle:

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  • Yahudiler – 1133
  • Ermeniler – 973
  • Suriyeliler – 918
  • Yunanlar – 672
  • Rumlar – 439
  • Hristiyanlar – 370

Yahudiler en çok İsrail-Filistin çatışmalarını ve Mescid-i Aksa’da yaşanan gerginlikleri konu alan haberlerde bir toplum olarak şiddetle özdeşleştirilip düşmanlaştırılırken ‘Yahudi’ kelimesinin bir hakaret ifadesi olarak kullanılması da dikkat çekti.

Ermeniler genel olarak ‘Hocalı Katliamı’nı ve ‘Ermeni Soykırımı’nı anma günü konu alan metinlerde şiddet ve katliamla ilişkilendirilerek düşmanlaştırıldı.

Suriyeliler sistematik olarak cinayet, hırsızlık, taciz gibi adli vakalarla anıldı ve böylece potansiyel suçlu olarak kodlandı; ayrıca güvenlik sorunları ve ‘terör’le özdeşleştirildi.

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Nefret söyleminin yüzde 60’ı yerelde, yüzde 40’ı ulusalda

Metinlerin 2 bin 577’sini köşe yazısı, 2 bin 45’ini ise haber. Nefret söyleminin kaynağının yüzde 60’ı yerel, yüzde 40’ı ulusal medya.

Ulusal basındaki nefret söylemi sıralaması şöyle:

  • Yeni Akit – 284
  • Milli Gazete – 161
  • Yeniçağ – 118
  • Milat – 110
  • Diriliş Postası – 90

Yeni Akit ve Milli Gazete’deki nefret söylemi ağırlıklı olarak Yahudilere yapılırken, Yeniçağ’da ilk sırayı Yunanlar aldı.

Yerel basındaki nefret söylemi sıralaması şöyle:

  • Yeni Konya – 120
  • İstiklal – 62
  • Samsun Denge – 43
  • Ankara Anadolu – 34
  • Mersin İmece – 33

Yeni Konya gazetesi Yahudilere yönelik 97 nefret söylemi kullanarak Türkiye’de bu kulvarda ilk sırayı aldı.

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